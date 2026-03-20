Pohjois-Amerikan jalkapalloliiga MLS:ssä pelataan vuonna 2027 "sprinttikausi". Runkosarjan pelimäärä tulee putoamaan joukkuetta kohti 20 ottelulla.
MLS:ssä pelataan kaudella 2027 vain kolmen kuukauden sarjakausi. Sen tarkoitus on olla eräänlainen siirtymäkausi, ennen sitä seuraavaa kautta, jolloin aikataulut yhdenmukaistetaan maailman huippujalkapalloliigojen kanssa.
Sprinttikaudella liigan 30 joukkuetta pelaavat kukin 14 runkosarjaottelua helmikuun ja huhtikuun 2027 välisenä aikana. Vielä tällä kaudella joukkueet pelaavat kukin 34 ottelua.
Kausi 2027–2028 tulee aikataulultaan vastaamaan eurooppalaisia sarjoja, kuten Englannin Valioliigaa, Espanjan LaLigaa ja Italian Serie A:ta.
Kymmenen kuukautta kestävä MLS-kausi 2027–28 alkaa heinäkuussa ja päättyy toukokuussa. Joulukuun puolivälistä helmikuuhun sarja on talvitauolla.
MLS:n nykyinen keväästä loppusyksyyn ulottuva otteluohjelma on aiheuttanut aikatauluristiriitoja Kansainvälisen jalkapallolitto FIFA:n kalenterin ja kansainvälisten arvoturnausten kanssa.
MLS totesi torstaina tiedotteessaan, että siirtyminen tulevaan aikatauluun parantaa liigan kilpailukykyä, pelaajien siirtomahdollisuuksia ja mahdollistaa pudotuspelien näkyvyyden sekä niiden järjestämisen lämpimämmällä säällä.
Vaihtuva kausiaikataulu on saanut myös pelaajien tuen.