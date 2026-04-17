Nadiem Amirin kasetti petti pahasti matsin päätyttyä.
Saksalainen Mainz oli voittanut ranskalaisen Racing Strasbourgin jalkapallon Konferenssiliigan puolivälieräavauksessa 2–0, mutta toisessa osassa Strasbourg pöllytti Mainzia torstaina kotonaan 4–0 ja paineli välieriin.
Loppuvihellyksen soitua Mainzin keskikenttämies Nadiem Amirin kupoli petti.
Strasbourgin laitapelaaja Martial Godo juhli voittoa nostamalla kulmalipun ilmaan Mainzin kannattaja-alueen edessä. Amiri rynni päin ja tönäisi Godoa selästä.
Välikohtaus oli valmis. Joukkueiden pelaajat rupesivat nujakoimaan joukolla.
Järjestyksenvalvojat menivät väliin erottelemaan miehiä toisistaan.
Amirille heilutettiin punaista korttia, Godolle keltaista.
Amiri lienee lähellä vähintäänkin Konferenssiliiga-kauden huonoimman häviäjän epävirallista titteliä.
Nadiem Amiri hyökkäsi takaapäin tönäisemään Martial Godoa.IMAGO/HMB-Media/ All Over Press