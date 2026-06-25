Linda Lampenius uskoo Euroviisujen yleisöäänestyksessä olleen vilppiä.

Viulisti Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustivat Suomea Liekinheitin-kappaleellaan Wienin Euroviisuissa keväällä. Suomi lähti viisufinaaliin ennakkosuosikkina, mutta lopulta sijoitus oli kuudes. Voiton vei Bulgariaa edustanut Dara Bangaranga-kappaleellaan.

Ruotsalaislehti Expressen kirjoittaa Lampeniuksen kyseenalaistavan viisutuloksen, kun hän oli vieraana Sommar i P1 -radio-ohjelmassa.

– Uskon yleisöäänestyksessä olleen vilppiä, ostettuja ääniä ja kaikkea roskaa taustalla, Lampenius sanoo.

Haastattelussa Lampenius ihmettelee sitä, miksi Tanska ja Ranska olivat Suomen takana lopputuloksissa. Hän nostaa erityisesti Ranskan edustajan, joka oli Lampeniuksen mielestä kilpailun paras laulaja. Maat olivat myös vedonlyöntitilastoissa korkealla.

– Israel oli toinen ja lähellä voittoa. Felicia (Ruotsin viisuedustaja) oli 20:s. Se on mielestäni vilpillistä. En ymmärrä mitään, enkä luota siihen, Lampenius sanoo.

Viisujen jälkeen Lampenius on kuitenkin tyytyväinen, kun pääsi esiintymään 130 miljoonalle tv-katsojalle.