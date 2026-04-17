Anniina Valtonen pisti julki saamansa ikävät viestit.
Ylen meteorologi Anniina Valtonen julkaisi liudan ikäviä viestejä, joita hänelle on lähetetty tv-esiintymistensä tiimoilta. Viestit ovat nähtävillä Valtosen Instagramiin postaamalla videolla.
Yhtä henkilöä kismittää Valtosen elekieli. Toinen kirjoittaa viestissään, ettei Valtonen vakuuta, ja ettei tämän "keijaaminen ja huiskinta" ole uskottavaa tai miellyttävää katsottavaa. Kolmannen mielestä meteorologi vaikuttaa siltä kuin käyttäisi huumeita televisiossa.
– Nosta kätesi, jos valitsit vahingossa alan, jossa joudut olemaan tekemisissä monien ihmisten kanssa. Mutta ongelma on, että vihaat ihmisiä, videolla lukee englanniksi.
Videon lopussa Valtonen nostaa kätensä ylös videon tekstiin viitaten.
– Kiitos todella paljon kaikista viime päivinä saamistani ihanista ja kannustavista viesteistä. Aion jatkossakin olla vain oma itseni, meteorologi kirjoittaa videon tekstikentässä.
– P.S. Pidän oikeasti ihmisistä, mutta omenakoriinkin eksyy välillä muutama mätä omena. Videolla esimerkkejä niistä, hän jatkaa.