Red Bullin F1-tallin johdosta potkut 20 vuoden jälkeen viime kesänä saanut Christian Horner on palkattu sijoitusrahasto Oakley Capitalin neuvonantajaksi.
Hornerin, 52, tehtävänä on neuvoa huippu-urheiluun liittyvissä sijoitusmahdollisuuksissa, sijoitusrahasto tiedotti torstaina.
Oakley Capital on sijoittanut yksityisiin eurooppalaisiin yrityksiin, joiden arvo mitataan sadoissa miljoonissa, jopa yli miljardissa eurossa.
– Christian Horner on laajalti tunnettu ja erittäin menestynyt johtaja kansainvälisessä urheilussa. Hänen meriittinsä, asiantuntevuutensa ja kaupalliset vaistonsa ovat korvaamattomia meille, kun yritämme kasvattaa urheiluportfoliotamme, sijoitusrahaston perustaja Peter Dubens toteaa.
Horner on yhdistetty huhuissa moniin työtehtäviin potkujensa jälkeen. Hänen karenssiaikansa F1-sarjan työtehtävien osalta päättyi hiljattain, ja Horner onkin nähty useissa moottoriurheilutapahtumissa.