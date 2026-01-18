Meller kuoli 84-vuotiaana.

Suomalainen saarnaaja Leo Meller on kuollut, kertoo hänen perustamansa lähetysjärjestö Patmos Lähetyssäätiö.

Meller kuoli perjantaina 16. tammikuuta 84-vuotiaana. Meller oli Patmoksen toiminnanjohtaja vuosina 1971–2010.

Kymmeniä teoksia kirjoittaneen Mellerin sanoissa oli vahva profeetallinen sävy ja hän näki esimerkiksi kansainvälisessä politiikassa toistuvasti merkkejä raamatullisesta lopunajasta.

– Meillä Patmos-säätiön kustannusliike ja toiminnanjohtaja Leo Meller ammensivat erityisesti kylmän sodan asetelmista ja Neuvostoliiton uhkasta. Neuvostoliitto nähtiin osana Antikristuksen hallintoa, tutkimuskoordinaattori Jussi Solberg sanoi vuonna 2015.

Seurakuntalainen-median mukaan Meller ennusti Suomeen vuodeksi 1982 nälänhätää, joka ei toteutunut. Hän on myös pitänyt Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia Jumalan voitelemana.

Vuonna 2022 Meller katui osaa puheistaan.

– Kun tänään luen omia vanhoja tekstejäni ja mietin, mitä olen puhunut, niin minulla on anteeksipyydettävää sekä Jumalaltani että kuulijoiltani ja lukijoiltani, hän sanoi Seurakuntalaisen mukaan.

Mellerin mukaan hän piti ainakin parinkymmenen vuoden ajan "esikuvinani amerikkalaista lopunajan julistusta ja sitä voimaa, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, jolla nämä amerikkalaiset mallini toimivat ja julistivat", Seurakuntalainen kirjoittaa.

Meller kuitenkin sanoi Seurakunta-medialle, ettei koskaan sanonut mitään, mihin ei olisi sillä hetkellä uskonut.

Pitkään radiotyötä tehnyt Meller tuomittiin 1980-luvulla muun muassa kolehtirahojen kavaltamisesta, kertoi Iltalehti vuonna 2017.