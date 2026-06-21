Sannamaija Pekkarinen on saanut palautetta, jossa hänen Salkkarit-hahmonsa Helin on kerrottu toimineen tärkeänä representaationa seksuaalivähemmistöön kuuluville.

Tuttu kasvo tekee paluun Pihlajakadulle, kun Sannamaija Pekkarisen esittämä Heli Sievinen nähdään jälleen Salatuissa elämissä. Heli kuului sarjan vakiokasvoihin vuosina 2004–2007 ja 2009–2011, jonka jälkeen hän on tehnyt lyhyitä piipahduksia Pihlajakadulle.

Pekkarinen myöntää jännittäneensä vanhalle työpaikalleen palaamista.

– Mutta kun kävelin portaat ylös, minut valtasi sellainen olo, että olen tullut kotiin. Tuli niin lämmin tunne, että niin, tätähän tämä onkin. Heli-hahmo ja koko tämä paikka ovat niin selkäytimessä, hän kertoo MTV Uutisille.

Sannamaija Pekkarinen nähtiin viimeksi sarjassa vuonna 2011. Nyt hän tekee paluun Pihlajakadulle.

Pekkarisen elämässä on tapahtunut rutkasti asioita sen jälkeen, kun hän jäi pois Salkkareista. Hän on muun muassa reissannut paljon Intiassa ja opiskellut itselleen uuden ammatin.

– Ensin lähdin opiskelemaan steinerpedagogiikkaa. Minusta piti tulla steinerpedagoginen varhaiskasvattaja, mutta ne opinnot jäivät ja opiskelin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Nyt olen viime vuodet tehnyt töitä autisminkirjoon kuuluvien henkilöiden parissa.