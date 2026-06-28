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Aviomies hukassa: Elli etsii Akselia, jonka kanssa vietti päiväkodissa leikkihäitä

Päiväkodin leikkihäät eivät unohtuneet. hyvinkääläinen Elli Kuivala etsii lapsuutensa "aviomiestä". Elli Kuivala ja Shutterstock

Julkaistu 8 minuuttia sitten

Kun Elli oli päiväkoti-ikäinen, hän meni kotileikkien lomassa naimisiin parhaan ystävänsä kanssa. Nyt, yli vuosikymmeniä myöhemmin, hän etsii kadonnutta "aviomiestään" sosiaalisessa mediassa. Hyvinkääläinen Elli Kuivala, 28, solmi päiväkodissa kotileikkien lomassa avioliiton silloisen parhaan ystävänsä Akselin kanssa. Vuosien vieriessä yhteys lapsuudenystävään kuitenkin katkesi. Nyt Elli toivoo löytävänsä kadonneen "aviomiehensä" sosiaalisen median kautta. – Olen jo muutaman vuoden miettinyt, että olisi ihan huikeaa löytää tämä Akseli, jonka kanssa minä kuulemma päiväkodissa menin naimisiin, Elli kertoo puhelimitse MTV Uutisille. Hänen omat muistonsa Akselista ovat hämärän peitossa. Olihan hän avioliiton solmimishetkellä vasta muutaman vuoden ikäinen. Muistojen tukena on ollut lapsuudesta talteen jääneitä valokuvia kaksikosta leikkimässä kotia. – Muistan ne meidän kotileikkimme ja sen, että minulla oli nukke aina vauvana mukana, Elli kertoo. Ellin perheessä "Ellin Akseli" on ollut vuosien varrella toistuva puheenaihe. Perheen ja sisarusten suhtautuminen tarinaan on ollut lämmin, mutta erityisesti äiti on pitänyt säännöllisen epäsäännöllisesti Akselia esillä muisteloissa. Lue myös: Millaista on hyvä ystävyys? Psykologi kertoo, mikä ratkaisee Sosiaalisen median etsintäkuulutus Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, Elli haluaisi tietää, mitä hänen leikkipuolisolleen kuuluu. Ajatuksen rohkaisemana hän päätyi äskettäin luonnostelemaan Akselin etsintäkuulutusta sosiaaliseen mediaan.

– Jos joskus uskaltaisin lähteä häntä etsimään, Elli kertoo.

Kun luonnos oli valmis, hän päätti ottaa saman tien härkää sarvista.

– Ajattelin, että no, miksi en sitä julkaisisi nyt? Tuntui vain olevan sellainen sopiva hetki, hän kertoo.

Elli on yrittänyt etsiä Akselia sosiaalisen median avulla. Kuvituskuva.Shutterstock

Elli julkaisi paikalliseen hyvinkääläisten Facebook-ryhmään päivityksen, jossa hän kertoi menneensä aikoinaan päiväkodissa naimisiin Akselin kanssa.

– Jos sun nimi on Akseli, oot jotakuinkin 26–30-vuotias ja olit Hyvinkään Aittatien päiväkodissa lapsena, niin moi, oon sun vaimo, mentiin päikyssä naimisiin, Elli on kirjoittanut julkaisuunsa.

Hänellä ei ole sen suurempia taka-ajatuksia etsintäilmoituksen takana. Lähinnä hän toivoo vuosien jälkeen kuulevansa, mitä varhaislapsuuden ystävälle kuuluu.

Mitä Akselille kuuluu?

Ellin julkaisu sai nopeasti paljon huomiota ja kannustavia viestejä muilta, joilla on vastaavia lapsuuden ystävyys- tai tarharakkauskokemuksia. Erityisesti se on muistuttanut monia siitä, miten tärkeitä lapsuuden ystävyyssuhteet voivat olla.

– Ihmiset ovat ottaneet tämän tosi ihanasti vastaan ja seuraavat innolla, löytyykö Akseli, Elli iloitsee.

Hän arvioi, että lapsuuden ystävyyssuhteilla voi olla yllättävän kauaskantoiset vaikutukset.

– Onhan se ollut silloin elämässä tosi merkittävä asia, kun se on pysynyt näin pitkään puheissakin. Ja varmasti, jos sitten taas miettisi, että ei olisi ollut sen ikäisenä minkäännäköisiä kaverisuhteita, sekin varmasti näkyisi, hän pohtii.

Akselia ei ole vielä somehuomiosta huolimatta löytynyt.

Jos hän löytyy, Elli olisi mielellään tähän yhteydessä, mutta haluaa kunnioittaa myös toisen toiveita.

– Jos Akseli haluaisi tavata, niin olisihan se ihan huikeaa saada kasvot koko tälle tarinalle. Mutta ihan täysin sen mukaan, että mitä Akseli haluaa. En tiedä, onko hän ihan yhtä sosiaalinen kuin minä, Elli pohtii.

Hänestä olisi ennen kaikkea kiva kuulla, onko Akseli päässyt oikeisiin naimisiin ja saanut vielä omia lapsia.

– Onko heidän perheessänsä jäänyt tämä sama tarina elämään? Onko samanlainen vahva muisto tavallaan jäänyt tästä ystävyydestä? Elli summaa.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Elli Kuivala etsii lapsuudenystäväänsä Akselia | MTV Uutiset