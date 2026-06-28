Kun Elli oli päiväkoti-ikäinen, hän meni kotileikkien lomassa naimisiin parhaan ystävänsä kanssa. Nyt, yli vuosikymmeniä myöhemmin, hän etsii kadonnutta "aviomiestään" sosiaalisessa mediassa.
Hyvinkääläinen Elli Kuivala, 28, solmi päiväkodissa kotileikkien lomassa avioliiton silloisen parhaan ystävänsä Akselin kanssa. Vuosien vieriessä yhteys lapsuudenystävään kuitenkin katkesi.
Nyt Elli toivoo löytävänsä kadonneen "aviomiehensä" sosiaalisen median kautta.
– Olen jo muutaman vuoden miettinyt, että olisi ihan huikeaa löytää tämä Akseli, jonka kanssa minä kuulemma päiväkodissa menin naimisiin, Elli kertoo puhelimitse MTV Uutisille.
Hänen omat muistonsa Akselista ovat hämärän peitossa. Olihan hän avioliiton solmimishetkellä vasta muutaman vuoden ikäinen. Muistojen tukena on ollut lapsuudesta talteen jääneitä valokuvia kaksikosta leikkimässä kotia.
– Muistan ne meidän kotileikkimme ja sen, että minulla oli nukke aina vauvana mukana, Elli kertoo.
Ellin perheessä "Ellin Akseli" on ollut vuosien varrella toistuva puheenaihe. Perheen ja sisarusten suhtautuminen tarinaan on ollut lämmin, mutta erityisesti äiti on pitänyt säännöllisen epäsäännöllisesti Akselia esillä muisteloissa.
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Sosiaalisen median etsintäkuulutus
Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, Elli haluaisi tietää, mitä hänen leikkipuolisolleen kuuluu. Ajatuksen rohkaisemana hän päätyi äskettäin luonnostelemaan Akselin etsintäkuulutusta sosiaaliseen mediaan.