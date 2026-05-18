Jahtaamiseksi meni Leijonien kanssa, USA:n tähtipelaaja Ryan Leonard totesi ottelun jälkeen.

Washington Capitals -hyökkääjä viiletti USA:n ykkösketjussa ja vastasi joukkueensa 2–5-kavennuksesta kolmannessa erässä ylivoimalla.

Suomi karkasi jo avauserässä 3–1-johtoon, eikä luopunut kuskin paikastaan.

– Ensimmäinen erä ei ollut kaunista. Aiheutimme muutaman "haavan" itsellemme. Sen jälkeen jouduimme jahtaamaan heitä. Minusta taistelimme loppuun asti kovaa, Leonard sanoi medialle.

USA on haastavassa paikassa Zürichin A-lohkossa. Lohkon kärkisijat rupeavat karkaamaan, sillä joukkue on hävinnyt sekä Suomelle ja Sveitsille.

– Tämä on vaikeaa. Kilpailu on kovaa. Jokaisella pelillä on paljon merkitystä ja pisteet ovat tärkeitä. Pelaamme minusta hyvää jääkiekkoa, eikä tämä joukkue luovuta, Leonard vakuutti.

Pohjoisamerikkalaiset istuivat kurittomasti jäähyllä. Joukkue sai Leijonia vastaan kaikkiaan viisi kaksiminuuttista.

– Emme voi ottaa noin paljon rangaistuksia, varsinkin kun pelaat noin laadukasta joukkuetta vastaan kuin Suomi. Lauoimme heitä enemmän. Meillä oli paikkamme, mutta he olivat tehokkaampia.

Ottelussa nähtiin loppua kohden pientä nokitteluakin.

– Tunnetila jäällä on todella kova kaikissa matseissa. Turnaus on lyhyt ja jokainen peli merkitsee, Leonard päättää.