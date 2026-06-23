Puolustaja Juuso Välimäki jättää Pohjois-Amerikan ainakin toistaiseksi taakseen ja siirtyy Ruotsin SHL:ään.

Välimäki on solminut kaksivuotisen sopimuksen Ruotsin liigan Brynäsin kanssa. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

– Juuso on kookas ja taitava puolustaja, jolla on kaikki edellytykset olla SHL:ssä huippupelaaja. Hän on osoittanut potentiaalinsa NHL:ssä, Brynäsin urheilujohtaja Johan Alcen kommentoi tiedotteessa.

27-vuotias Välimäki on pelannut Pohjois-Amerikassa yhtäjaksoisesti viisi edellistä kautta. Hän on pelannut NHL:ssä kaikkiaan 271 ottelua Calgaryn, Arizonan ja Utahin riveissä.

Päättyneellä kaudella loukkaantumisista kärsinyt Välimäki ei saanut vastuuta NHL:n puolella. Hänet kaupattiin kesken kauden Utahin organisaatiosta Carolinaan, jonka AHL-joukkueessa Chicago Wolvesissa hän eteni aina sarjan loppuotteluihin asti.

Välimäki oli mukana Leijonien 4 Nations -joukkueessa helmikuussa 2025, mutta hän ei saanut peliaikaa.