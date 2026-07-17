Sunnuntaina jalkapallon maailmanmestaruuden voittanut joukkue saa kultamitalien lisäksi mestaruussormukset.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Espanja ja Argentiina kohtaavat sunnuntai-iltana New Jerseyssa pelattavassa finaalissa.
Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmoitti ennen viikonloppua, että mestareille on luvassa yhdysvaltalaisista palloilusarjoista tutut mestaruussormukset.