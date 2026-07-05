Suomen joukkue voitti Belfastissa järjestetyn erikoisen 3vs3-kiekkoturnauksen. Finaalissa Iso-Britannia kaatui 6–1.
Suomi tempaisi pikavauhtia pelatun uutuusturnauksen puolivälierässä eilen kumoon Ruotsin. Tänään välierässä kaatui rankkarien päätteeksi Kanada ja finaalissa siis brittinippu.
Suomea edustivat maalivahti Kasimir Kaskisuo, puolustajat Oskari Laaksonen ja Teemu Kivihalme, sekä hyökkääjät Teemu Pulkkinen, Anton Levtchi, Leo Ring ja Markus Nurmi.
Suomella oli turnauksessa verrattaen kilpailukykyinen nippu, joten "maailmanmestaruutta" voidaan pitää hallittuna suoritteena.
Turnauksessa pelasivat Suomi, Kanada, USA, Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Itävalta ja Iso-Britannia.
Suomen joukkueen päävalmentajana toimi SaiPa-luotsi Raimo Helminen.
Turnaus pelattiin siis kokonaisuudessaan kolmella kolmea vastaan. Peliaika oli 2x8min ja kello kävi ja peli jatkui maalin synnyttyä.