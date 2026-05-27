Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen ilmatilaa Porkkalan edustalla keskiviikkona.
Puolustusvoimien mukaan venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Porkkalan edustalla 27.5.2026 iltapäivällä. Syyksi epäillään ukkosen väistämistä.
Puolustusvoimat kertoo tiedotteessa ilmavoimien reagoineen operatiivisella lennolla.
– Epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.
Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä.
Sotilasilma-alus voi tarkoittaa esimerkiksi droonia, hävittäjää, kuljetuskonetta tai helikopteria.