Aleksander Barkov onnistui välittömästi, kun MTV Urheilun Leijonat-ääni Jani Alkio toivoi kapteenilta maalia.

Ensin Barkov kavensi Sveitsin johdon 1–2:een turnauksen ensimmäisellä maalillaan seitsemässä ottelussa. Jani Alkio ehti tilata selostuksessaan Barkoville osumaa vain neljä sekuntia aiemmin.

Tämän jälkeen Barkov onnistui heti uudestaan. Hän tasoitti namupassista vain kaksi ja puoli minuuttia kavennuksen jälkeen.