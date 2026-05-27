Salkkarit-tähdet Roope Malkki ja Lenni Jyllinmaa suuntaavat innoissaan kohti kesää.

Salatut elämät -sarjan nuorimmat tähdet Roope Malkki ja Lenni Jyllinmaa istahtivat MTV Uutisten haastatteluun ja kertoilivat kuulumisiaan kesän kynnyksellä. Kaksikolla pyyhkii juuri nyt hyvin.

– On ollut kuvauksia, koulussa menee hyvin ja kavereiden kanssa menee hyvin, Lenni kertoi.

Pian koulusta kesälomalle jäävä Lenni odottaa hyvää todistusta, vaikka nuori mies myöntääkin, että muutama arvosana on saattanut hieman tippua viime vuodesta. Siitä huolimatta odotettavissa on ysejä, kaseja ja seiskoja.

Lennin kesäloma tulee pitämään sisällään ainakin mökkeilyä, kavereiden kanssa hengailua ja nukkumista. Myös Roopella on suunnitelmissa ottaa rennosti.

– Mä nukun koko aamupäivän, hän linjasi.

Pitkien unien lisäksi Roopen kesäsuunnitelmiin kuuluu muun muassa uimista, ulkomaanreissu ja leikkimistä Leo’s Leikkimaassa, jossa hänen lempijuttunsa on trampoliinilla pomppiminen.

– Siellä on oikea tramppa. Sitten siellä lentää ihan kaikki ihmiset kattoon asti! hän sanoi.

