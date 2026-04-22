Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi MM-kevään ensimmäisen harjoitusottelunsa Latvialle jatkoajalla 1–2.
Lahden jäähallissa pelatun ottelun maalinteon aloitti vierailija Latvia. Toms Andersons vei joukkueensa 1–0-johtoon avauserässä, kun Suomen maalilla torjunut Waltteri Ignatjew hukkasi kiekon varusteistaan verkkoon.
Leijonat tasasi lukemat toisessa erässä. Asialla oli Patrik Puistola.
Lopulta Suomi joutui taipumaan jatkoajalla. Pelicansia kuluvalla kaudella edustanut Oskars Batna kuritti tuttua lahtelaisyleisöä voittomaalin muodossa.
Leijonat oli tilastojen valossa niskan päällä, mutta tulos jäi siis piippuun. Ignatjew torjui 13 kertaa, kun toisessa päässä Latvian Kristers Gudlevskis venyi 24 kertaa.
Leijonien MM-leiritys jatkuu perjantaina ottelulla Tanskaa vastaan. Kamppailu pelataan Kouvolassa.
Jääkiekon MM-kisat alkavat reilun kolmen viikon päästä Sveitsissä. Tämänhetkinen MM-leiriryhmä antaa näyttöjä kisoja varten. Ryhmän kokoonpanon voidaan odottaa muuttuvan reilustikin ennen lopullisia valintoja.