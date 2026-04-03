Heikki Kinnunen muistetaan paitsi legendaarista hahmoistaan tv:ssä, valkokankaalla ja teatterin lavalla, myös unohtumattomista rooleistaan mainoksissa.

Heikki Kinnunen on suomalaisille tuttu näyttelijä jo 50 vuoden ajalta.

Tänä keväänä 80 vuotta täyttävä Kinnunen nousi teatterin lavalle ensimmäisen kerran jo 9-vuotiaana.

Koko kansalle hän tuli tutuksi 60-luvulla, kun hän kohahdutti vasemmistolaisia ja teatteripiirejä antamalla naamansa tv-mainoksille.

Tiskaaja-Jukka mainosti uutta Sunlightia ja lorautteli vuonna 1969 tiskiainetta suoraan järveen kehuen "kyllä on iso pesuallas".

– Tuo mainos kertoo ajasta. Ei se mainos tainnut kauan pyöriä. Ei menisi läpi tänä päivänä. Mainoksista huomaa, miten maailma muuttuu, Kinnunen kommentoi MTV Uutisille.

Näyttelijä Heikki Kinnunen Hyvinkäällä Red Carpet -elokuvafestivaaleilla elokuussa 2024.

Mainoksien teko herötti paheksuntaa

Kinnunen teki mainoksia jo ollessaan Kansallisteatterissa, ja tätä paheksuttiin suuresti.

– Ajateltiin, että ei sitä taiteilija saa mennä tekemään tuommoista kaupallista mainontaa. Muistan kun Kansallisteatterin lämpiössä sitä vähän päiviteltiin, koska heidän nuori näyttelijänsä on mainoksissa.