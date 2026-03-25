Seppo Hovi muistaa Konsta Hietasen "mahtavana kaverina".

Pianisti Seppo Hovi on ollut vuosien saatossa mukana monessa. Hän on viihdyttänyt yleisöä musiikillaan vuosikymmenten ajan, jonka lisäksi hän on juontanut uransa aikana lukuisia ohjelmia, muun muassa Tenavatähteä, Karusellia ja Bumtsibumia.

Huomenta Suomen haastattelussa vierailleelle Hoville näytettiin suorassa lähetyksessä klippi Tenavatähti-ohjelmasta vuodelta 1994.

Klipissä Hovi juontaa lavalle ohjelmassa kilpailleen ja kyseisen kauden voittaneen Konsta Hietasen, joka tunnetaan tänä päivänä näyttelijänä ja laulajana. Vaaleapehkoinen poika astelee lavalle ja alkaa reippaasti tulkita Sammy Babitzinin Daa-da, daa-da -kappaletta.

Hovi kuvaili Hietasen olevan "mahtava kaveri". Hänen mieleensä on jäänyt huvittava letkautus, jonka Hietanen heitti aikoinaan ilmoille Tenavatähti-ohjelman kuvauksissa.

– Siinä saliin mennessä joku yleisöstä kirosi vähäisen. Konsta sanoi hänelle heti, että "Älä kiroa noin rankasti, minun psyykkeeni voi häiriintyä". Silloin oli juuri ollut lehdissä, että kun tenavatähtiä tällä tavalla näytetään ja kilpailutetaan, niin voi tulla häiriötekijöitä, Hovi muisteli Huomenta Suomen sohvilla.

Konsta Hietanen Tenavatähti-ohjelmassa.