Giannis Antetokounmpo suuntaa jättikaupassa Miamiin.
Uutistoimisto AP ja ESPN kertovat lähdetietojensa pohjalta suuresta NBA-kaupasta. Koripallon supertähtiin kuuluva Giannis Antetokounmpo vaihtaa Bobby Portisin kanssa seuraa Milwaukee Bucksista Miami Heatiin.
Bukcs saa tuhdisti määrällistä vastinetta: Tyler Herron, Jaime Jaquez juniorin, Kel’el Waren, Kasparas Jakučionisin, neljä varausvuoroa ja yhden varausvuoron vaihto-oikeuden.
Antetokounmpo on palkittu kahdesti NBA:n arvokkaimpana pelaajana. Kreikkalainen on pelannut kymmenen kertaa sarjan tähdistöottelussa ja voittanut NBA-mestaruuden 2021.
Kreikan maajoukkueessa supertähti voitti EM-pronssia viime vuonna. Kreikka kukisti pronssiottelussa Suomen.