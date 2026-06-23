Susijengin NBA-tähti Lauri Markkanen kommentoi Giannis Antetokounmpon jättimäistä seurasiirtoa Milwaukee Bucksista Miami Heatiin Helsingissä tiistaina.
Markkanen on parhaillaan Helsingissä valmistautumassa MM-karsintoihin Susijengin kanssa.
Suomen aikaan tiistain vastaisena yönä NBA:sta tärähti iso uutinen, kun yhdysvaltalaismediat kertoivat kreikkalaistähti Giannis Antetokounmpon siirrosta Milwaukeesta Miamiin. Markkanen on kohdannut Antetokounmpon usein NBA-parketeilla ja myös viime syksyn EM-kisoissa.
Kahdesti NBA:n arvokkaimpana pelaajana palkitun Antetokounmpon kaltaisen pelaajan siirto ei ollut mennyt Markkaselta ohi, mutta hän ei ollut vielä tutustunut kaupan yksityiskohtiin. Hän kutsui Antetokounmpoa "isoksi kalaksi".
– Tuollaisen pelaajan kun lisäät omaan joukkueeseen, niin kyllä ne aika vaarallisia sitten on. Pari kertaa pääsee näkemään ne sitten, läntisessä konferenssissa Utah Jazzia edustava Markkanen kommentoi suomalaismedialle.
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Antetokounmpon seurana itälohkon Miamiin siirtyy Bobby Portis. Milwaukee saa kaupassa Tyler Herron, Jaime Jaquez juniorin, Kel’el Waren, Kasparas Jakučionisin, neljä varausvuoroa ja yhden varausvuoron vaihto-oikeuden.