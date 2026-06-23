Susijengin NBA-tähti Lauri Markkanen kommentoi Giannis Antetokounmpon jättimäistä seurasiirtoa Milwaukee Bucksista Miami Heatiin Helsingissä tiistaina.

Markkanen on parhaillaan Helsingissä valmistautumassa MM-karsintoihin Susijengin kanssa.

Suomen aikaan tiistain vastaisena yönä NBA:sta tärähti iso uutinen, kun yhdysvaltalaismediat kertoivat kreikkalaistähti Giannis Antetokounmpon siirrosta Milwaukeesta Miamiin. Markkanen on kohdannut Antetokounmpon usein NBA-parketeilla ja myös viime syksyn EM-kisoissa.

Kahdesti NBA:n arvokkaimpana pelaajana palkitun Antetokounmpon kaltaisen pelaajan siirto ei ollut mennyt Markkaselta ohi, mutta hän ei ollut vielä tutustunut kaupan yksityiskohtiin. Hän kutsui Antetokounmpoa "isoksi kalaksi".

– Tuollaisen pelaajan kun lisäät omaan joukkueeseen, niin kyllä ne aika vaarallisia sitten on. Pari kertaa pääsee näkemään ne sitten, läntisessä konferenssissa Utah Jazzia edustava Markkanen kommentoi suomalaismedialle.

Antetokounmpon seurana itälohkon Miamiin siirtyy Bobby Portis. Milwaukee saa kaupassa Tyler Herron, Jaime Jaquez juniorin, Kel’el Waren, Kasparas Jakučionisin, neljä varausvuoroa ja yhden varausvuoron vaihto-oikeuden.