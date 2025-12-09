Miss Jamaika Gabrielle Henry sai vakavat vammat, kun hän putosi marraskuussa alas lavalta Miss Universum -kilpailussa. Hän on edelleen sairaalahoidossa Bangkokissa.

Miss Jamaika Gabrielle Henry putosi lavalta Miss Universum -kilpailussa 19. marraskuuta. Hänet kiidätettiin Bangkokiin sairaalaan, jossa hän oli pitkään tehohoidossa. Henryn kerrotaan olevan edelleen ympärivuorokautisessa tarkkailussa.

Miss Universum -kilpailun omistaja Raul Rocha kertoo Instagram-tilillään Henryn voinnista. Virallisessa tiedotteessa kerrotaan, että Henry pääsee vihdoin yli kolmen viikon sairaalahoidon jälkeen palaamaan kotimaahansa lähipäivinä.

– Putoaminen johti kallonsisäiseen verenvuotoon ja tajunnan menetykseen, murtumaan, kasvojen haavoihin ja muihin merkittäviin vammoihin.

– Henry viedään kotimaahansa täyden lääkintäsaattajatiimin kanssa ja hänet kuljetetaan suoraan sairaalaan jatkohoitoa ja toipumista varten, tiedotteessa kerrotaan.

Miss Universum organisaatio kertoo olleensa Henryn ja hänen läheisten tukena onnettomuuden jälkeen ja kattanut hänen kaikki sairaalakulunsa. Organisaatio maksaa myös Henryn tulevat lääkärikulut kyseiseen vammaan liittyen sekä hänen ja hänen perheensä kuljettamisen takaisin kotimaahansa.