Miss Suomi Sarah Dzafce on sairastunut juuri ennen Miss Universum -finaalia.
Miss Suomi Sarah Dzafce edustaa Suomea parhaillaan Thaimaassa Miss Universum -kilpailussa.
Miss Suomi -organisaation mukaan Miss Suomen matkaan on tullut mutkia, sillä hän on sairastunut.
Tiedotteen mukaan hän heräsi tänään kurkkukipuun ja joutui jättämään päivän aktiviteetit väliin.
Miss Universe -organisaatio on huolehtinut Sarahista, ja hän on saanut lääkitystä ja lepoa. Toipuminen on jo hyvässä vauhdissa. Kurkkukivun arvellaan johtuvan voimakkaasta ilmastoinnista, tiedotteessa kerrotaan.