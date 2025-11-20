Miss Universum -finaali käydään 21. marraskuuta. Suomea kilpailussa edustaa Miss Suomi Sarah Dzafce.
Miss Jamaika Gabrielle Henry putosi lavalta Miss Universum -kilpailussa, jotka järjestetään tänä vuonna Thaimaassa. People-lehden mukaan hänet jouduttiin viemään paareilla pois paikan päältä.
19. marraskuuta tapahtunut tilanne on järkyttänyt paikalla olleita, ja siitä on lähtenyt leviämään myös useita videoita sosiaalisessa mediassa.
Videolla Henryn voidaan nähdä kävelevän lavan poikki oranssissa iltapuvussa ja korkokengissä, kun hän astuu askeleen harhaan ja putoaa kokonaan lavalta.