Tilanteesta on levinnyt videoita ja siitä on uutisoitu maailmanlaajuisesti. Miss Universum -kilpailun järjestävät ovat tuominneet thaimaalaisen liikemies Nawat Itsaragrisilin käytöksen ja mies on pyytänyt käytöstään anteeksi.

Aiemmin tällä viikolla useat kilpailijat kävelivät ulos Miss Universum -kilpailun tapahtumasta sen jälkeen, kun isäntämaan Thaimaan järjestäjätaho moitti julkisesti Miss Meksikoa eli Fatima Boschia ja yritti hiljentää hänet.

– Kyllähän tämä oli ihan uskomaton juttu. Tärkeintä Miss Universum -kilpailussa on antaa ääni nimenomaan naisille. Sitä ei voi ottaa naisilta pois, niin kuin hän tässä teki. Tällainen ei ole sallittua eikä naisia vaimenneta, Sjögrén sanoo.