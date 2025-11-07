Tilanteesta on levinnyt videoita ja siitä on uutisoitu maailmanlaajuisesti. Miss Universum -kilpailun järjestävät ovat tuominneet thaimaalaisen liikemies Nawat Itsaragrisilin käytöksen ja mies on pyytänyt käytöstään anteeksi.
Miss Suomi -kilpailun toimitusjohtaja Sunneva Sjögrénin mukaan syntynyt kohu osoittaa, että naisia ei voi enää nykypäivänä hiljentää.
– Kyllähän tämä oli ihan uskomaton juttu. Tärkeintä Miss Universum -kilpailussa on antaa ääni nimenomaan naisille. Sitä ei voi ottaa naisilta pois, niin kuin hän tässä teki. Tällainen ei ole sallittua eikä naisia vaimenneta, Sjögrén sanoo.
– Olen kuitenkin tyytyväinen, että Miss Universum -organisaatio tuomitsi heti miehen käytöksen. Myös Nawat on pyytänyt käytöstään jo monta kertaa anteeksi.
Katso yllä olevalta tilanne, jossa liikemies Nawat Itsaragrisil moitti Meksikon edustaja Fatima Boschia kymmenien kilpailijoiden edessä mainosmateriaalin julkaisematta jättämisestä.
Miss Universum -järjestön puheenjohtaja Raúl Rocha Cantú otti kantaa Nawatin käytökseen.
– Haluan ilmaista solidaarisuuteni ja ehdottoman tukeni kaikille Miss Universum -kilpailun 122 maan edustajalle. En salli naisten kunnioituksen ja ihmisarvon loukkaamista. Valitettavasti Nawat on unohtanut, mitä aito isäntänä oleminen todella tarkoittaa, Rocha sanoi.
Sjögrén kertoo, että myös Suomea Miss Universum -kilpailussa edustava Miss Suomi Sarah Dzafce oli paikan päällä tilanteessa. He viestittelivät yhdessä asiasta jälkikäteen ja Sjögrén kertoo Dzafcen olleen yhtä lailla tyrmistynyt miehen epäasiallisesta käytöksestä.
Sjögrén pitää hyvänä asiana sitä, että tapaus on saanut niin suuren mediahuomion. Hänen mukaansa kilpailuiden läpinäkyvyys on lisääntynyt viime vuosina roimasti sosiaalisen median myötä.
– Nämä kilpailijat saavat somen kautta äänensä tarvittaessa saman tien kuuluville. Tämä on todella hyvä asia, sillä se edesauttaa sitä, että kaikkia täytyy kohdella oikeudenmukaisesti. Samalla tavalla meillä on Miss Suomi -kilpailussa.
Sunneva Sjögrén kertoo, että järjestävätaho voi antaa kilpailijoille ohjeita somemarkkinointia varten vastineeksi ilmaisesta majoituksesta. Kilpailijat itse päättävät, missä määrin toteuttavat markkinointia.
– Se on ihan normaali käytäntö. Kilpailijat saavat kaiken ilmeiseksi kilpailumaassa, ja järjestö toimii yhteiskumppaneiden varassa.
Miss Universum -finaali käydään 21. marraskuuta. Suomea kilpailussa edustaa Miss Suomi Sarah Dzafce.
Miss Suomi Sarah Dzafce lähti Universum-kilpailuihin Thaimaahaan huomenna lauantaina 1. marraskuuta.Miss Suomi