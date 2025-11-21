Vuoden 2025 Miss Universum on valittu.
Meksikon Fatima Bosch on nimetty Miss Universum 2025 -kilpailun voittajaksi. Kilpailu pidettiin tänä vuonna Thaimassa.
Miss Universum -kilpailua on tänä vuonna värittänyt skandaali toisensa perään, kertoo muun muassa CNN.
Fatima Bosch nousi fanien suosikiksi sen jälkeen, kun thaimaalainen kilpailun johtaja haukkui häntä kilpailua edeltäneessä kokouksessa.
Kun Bosch joutui julkisen nuhtelun kohteeksi Miss Universum -kilpailussa, muut kilpailijat osoittivat hänelle tukensa marssimalla ulos tapahtumasta.
Kaksi tuomaria on myös eronnut kilpailun aikana.