Pariskunta muutti asuntoon kantakaupungista ja tavoitteena oli päästä lähemmäs luontoa. Nyt kuitenkin päivittäiset ajomatkat muun muassa lasten harrastusten vuoksi ovat kuormittaneet perhettä siinä määrin, että he ovat päättäneet luopua Laajasalossa sijaitsevasta asunnostaan.

– Uusperheemme arjessa elämä jakautuu moneen suuntaan ja koska kuskaamiset ovat päivittäisiä, on arki yksinkertaisesti osoittautunut liian kuormittavaksi. Muutto ja muutos on rankka ja erityisesti siksi, että kotimme, metsät ja meri ovat niin rakkaita ja hyvää tekeviä.