Taiteilija Manuela Bosco kertoo Instagramissa, että he joutuvat haikein mielin laittamaan Helsingissä sijaitsevan asuntonsa myyntiin.
Taiteilija Manuela Bosco ja hänen muusikkomiehensä Tuure Kilpeläinen laittavat Helsingin kotinsa myyntiin. Bosco kertoo asiasta Instagramissa.
– Ollaan syvällisten pohdintojen kautta päädytty ratkaisuun luopua Laajasalon kodistamme. Elämä näiden kahden vuoden aikana on ollut kodin osalta ihanaa.
Pariskunta muutti asuntoon kantakaupungista ja tavoitteena oli päästä lähemmäs luontoa. Nyt kuitenkin päivittäiset ajomatkat muun muassa lasten harrastusten vuoksi ovat kuormittaneet perhettä siinä määrin, että he ovat päättäneet luopua Laajasalossa sijaitsevasta asunnostaan.