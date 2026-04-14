Artisti Käärijä myy asuntoaan, joka sijaitsee Helsingin Malmilla.
Käärijä eli Jere Pöyhönen on laittanut asuntonta myyntiin. Asia selviää Oikotien myynti-ilmoituksesta.
Asunnon velaton pyyntihinta on 139 000 euroa. Neliöitä Helsingin Malmilta sijaitsevasta asunnosta löytyy 24 neliötä.
Asunnon sisustuksessa on useita viittauksia Käärijään. Sohvalla olevassa tyynyssä lukee "Käärijä". Keskellä olohuonetta seisoo iso pahvinen Käärijä. Sängyn lakanat ovat artistille ominaiseen tyyliin vihreät ja seinillä on useita häntä esittäviä tauluja.
Käärijä on aiemmin vuokrannut kyseistä asuntoa Airbnb:n kautta lyhytaikaiseen asumiseen. Ilmoitus löytyy yhä kyseisestä palvelusta. Käärijä kertoi viime keväänä, että aikoo syksyn jälkeen "sulkea ovensa rakkailta faneilta".
– On ollut uskomatonta nähdä, miten tämä kotini on tuonut iloa, inspiraatiota ja ikimuistoisia hetkiä teille kaikille, Käärijä kirjoitti tuolloin.
