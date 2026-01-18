Tappio oli Utah Jazzille kolmas peräkkäinen. Lauri Markkanen on ollut sivussa kaikista kolmesta ottelusta.

Koripallon NBA:ssa Utah Jazz hävisi vierasottelun Dallas Mavericksille pistein 120–138. Utahin suomalaistähti Markkanen oli ottelusta sivussa sairastumisen vuoksi. Markkanen on nyt huilannut kolme peräkkäistä ottelua.



Utahin tehokkain pelaaja ottelussa oli 29 pistettä pussittanut Keyonte George. Dallasin paras pistelinko oli 23 pistettä upottanut Klay Thompson.



Utahille tappio oli kolmas peräkkäinen. Joukkue on pelannut kuluvalla kaudella 42 ottelua ja voittanut niistä 14 eli kolmasosan. Utahia heikommin NBA:n läntisessä konferenssissa ovat pelanneet vain Sacramento Kings ja New Orleans Pelicans.



Utahin kausi jatkuu seuraavaksi vierasottelulla Texasissa, jossa joukkuetta isännöi San Antonio Spurs.