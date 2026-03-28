Radio- ja tv-juontaja Lauri Kottonen koki Myyrä-kuvauksissa stressiä jopa 14 tuntia päivässä.

Myyrä-kilpailurealityssa nähdään tulevalla kaudella Jesse Kaikuranta ja radio- ja tv-juontaja Lauri Kottonen.

Kottonen kertoi helmikuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa, ettei toisille kilpailijoille huutaminenkaan ollut tavatonta.

– Kyllä siellä asiat menevät ihon alle. Joudut tekemään ratkaisuja, jotka suistavat toiset putoamisuhan alle ja pelastavat toiset, Kottonen muistelee.

– Jos teen suoran Viiden jälkeen -lähetyksen, niin stressitasoni on noin 30 minuuttia päivässä. Tuolla se oli Oura-sormuksen mittausten mukaan 14 tunnin paikkeilla. Kehosi ei tiedä, että tämä on leikkiä. Se laittaa koetukselle, Kottonen jatkaa.

