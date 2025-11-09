TTK-kisan 14 vuotta sitten voittanut Viivi Pumpanen saapui katsomaan suoraa lähetystä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapui TTK:n 14 vuotta sitten voittanut Viivi Pumpanen, joka oli paikalla yhdessä Robert Heleniuksen kanssa.

Pumpanen nappasi tanssikisan kuudennen tuotantokauden nimiinsä yhdessä tähtiopettaja Matti Puron kanssa.

Hän muistelee lämmöllä kauttaan. Pumpanen kuvailee, että sai TTK:ssä ensimmäistä kertaa tv-uransa aikana olla oma itsensä.

– Täysin vilpittömästi ja vapaasti heittäytyä vaan ja olla ja tehdä ja nauttia matkasta. Se on sellainen, mikä on jäänyt muistoihini supersuperlämpimästi.

Millaisia vinkkejä hänellä on kauden kisaajille? Mitä muuta hänelle kuuluu?