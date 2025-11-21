Suomalaiset eivät mene enää naimisiin yhtä innokkaasti kuin vuosikymmenet sitten. Viime kesänä avioitunut Max Heino kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, miksi hän halusi sitoutua virallisesti.
Lööppien perusteella saa helposti sellaisen kuvan, että ihmiset eroavat jatkuvasti. Tilastollinen totuus on kuitenkin se, että Suomessa sekä mennään naimisiin että erotaan tasaiseen tahtiin.
Tilastokeskuksen mukaan eroon päätyi viime vuonna vajaat 12 000 liittoa. Erojen määrä nousi hieman edellisvuodesta.
Avioliittoja solmittiin viime vuonna vajaat 20 000. Myös avioliittojen määrä nousi hentoisesti. Luku on silti vielä kaukana esimerkiksi 20 vuoden takaisesta.
Maistraatissa tai käräjäoikeudessa meni viime vuonna naimisiin 60 prosenttia liiton solmineista. Loput 40 prosenttia menivät naimisiin kirkossa.
Elämänikäinen yksinäisyys lisääntyy
Naimisiin mennään nykyään aika myöhään, reilusti yli kolmekymppisinä.
Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch pitää sitä ongelmallisena syntyvyyden kannalta. Ja kun avoliitotkin ovat entistä hauraampia, elämänpituinen yksinäisyys lisääntyy.