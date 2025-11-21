



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Emmitkö sitoutumista? Vasta-avioitunut Max kertoo, miksi halusi naimisiin 8:50 Avioliittojen määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun. Max Heino kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, miksi hän halusi sitoutua virallisesti. Julkaistu 21.11.2025 19:09 Sanna Pietiläinen sanna.pietilainen@mtv.fi Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Suomalaiset eivät mene enää naimisiin yhtä innokkaasti kuin vuosikymmenet sitten. Viime kesänä avioitunut Max Heino kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, miksi hän halusi sitoutua virallisesti. Lööppien perusteella saa helposti sellaisen kuvan, että ihmiset eroavat jatkuvasti. Tilastollinen totuus on kuitenkin se, että Suomessa sekä mennään naimisiin että erotaan tasaiseen tahtiin.



Tilastokeskuksen mukaan eroon päätyi viime vuonna vajaat 12 000 liittoa. Erojen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Avioliittoja solmittiin viime vuonna vajaat 20 000. Myös avioliittojen määrä nousi hentoisesti. Luku on silti vielä kaukana esimerkiksi 20 vuoden takaisesta. Maistraatissa tai käräjäoikeudessa meni viime vuonna naimisiin 60 prosenttia liiton solmineista. Loput 40 prosenttia menivät naimisiin kirkossa. Lue myös: Tunnetko avio-oikeuden merkityksen? "Kaikkien kannattaisi harkita" Elämänikäinen yksinäisyys lisääntyy Naimisiin mennään nykyään aika myöhään, reilusti yli kolmekymppisinä. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch pitää sitä ongelmallisena syntyvyyden kannalta. Ja kun avoliitotkin ovat entistä hauraampia, elämänpituinen yksinäisyys lisääntyy.





Hän sanookin olevansa iloinen siitä, että niin avioliittojen määrä kuin syntyvyyskin näyttävät olevan nousussa.

Max: Tuntui tosi makealta sitoutua

Yksi avioliiton satamaan vastikään purjehtinut on viime kesänä naimisiin mennyt kolmikymppinen Max Heino.

Hän oli nykyisen puolisonsa kanssa yhdessä 12 vuotta ennen avioitumista.

Hän pitää sitoutumista hienona juttuna.

– Tekee sen sitoutumisen sitten ystävien, jumalien – jos uskoo jumalaan – tai valtion edessä, se tuntuu tosi makealta. Me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on aina tuhat vaihtoehtoa, mistä tahansa puhutaankin, ja johonkin sitoutuminen tuntuu tosi hyvältä, Heino kommentoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Rakkauden Heino sanoo kulkevan ajatuksissa mukana koko ajan, mutta hän näyttää sen enemmän tekoina.

– Olen ehkä huono sanoittamaan niitä asioita, joita mietin vaimostani, mutta se tulee sitten tekojen kautta. Koittaa "tuoda jotain fiksua pöytään".

Avoliitto ei päihitä avioliittoa

Tutkimusten perusteella Heino teki fiksun päätöksen.

Tutkimusprofessori kertoo, että avioliitossa olevat ovat perhebarometrin mukaan tyytyväisempiä elämäänsä kuin muunlaisissa suhteissa olevat.

– Se tuli meille vähän yllätyksenä, koska ajateltiin, että avoliitto ja avioliitto ovat ihan sama asia, mutta näin ei ihan ole.

– Ehkä taustalla ovat juuri nämä sitoutuminen, varmuus ja luottamus toiseen, joista Maxikin puhui.

Rotkirch tähdentää sitä, että myös sinkut voivat olla, ja ovat, onnellisia, mutta:

– Me olemme tosi sosiaalisia eläimiä, ja parisuhde on useimmille se onnen lähde edelleen.