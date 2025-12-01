



Lauri ja Sari-Anna Huttunen aloittivat remontin vain kolmen viikon tuntemisen jälkeen – se edellytti yhtä tärkeää sopimusta 18:04 Katso haastattelu tästä. Julkaistu 01.12.2025 18:54 Lisa Kärnä lisa.karna@mtv.fi Latelan Laurin hurja remontti -tv-sarjasta tutut Lauri Huttunen ja Sari-Anna Huttunen ostivat talon vain noin kolmen viikon seurustelun jälkeen. Millaista on, kun koko Suomi seuraa suhdetta sen alkumetreiltä lähtien? Lauri ”Late” Huttunen tuli suomalaisille tutuksi jo yli 10 vuotta sitten tosi-tv-sarja Latelasta, jossa seurattiin Pirkanmaalla vaikuttavan autoharrastajaseurueen arkea. Elämä kameroiden edessä ei kuitenkaan loppunut Latelaan, vaan televisiokatsojat pääsivät seuraamaan Laurin ja hänen puolisonsa Sari-Anna ”Sarkku” Huttusen elämää myös sarjassa nimeltään Latelan Laurin hurja remontti. Kolmen tuotantokauden ajan sarjassa seurattiin pariskunnan Hämeenkyröstä ostaman huonokuntoisen talon remonttia. Lähes 50 vuotta tyhjillään ollut talo oli kirjailija Väinö Linnan vanha kotitalo, ja remontin eteneminen herätti ihmisissä paljon kiinnostusta. Niinkin paljon, että osa ajeli paikalle taloa katsomaan.





– Silloin alussa sitä tapahtui paljon enemmän, nykyään paljon vähemmän. Nykyään meillä on myös portti tien päässä, niin se vähän helpottaa, toteaa Sari-Anna Huttunen MTV:n

-ohjelmassa.

Lauri Huttunen ja Sari-Anna Huttunen sarjansa pressitilaisuudessa.Aino Haili / MTV

Poikkeuksellista tilanteessa oli se, että pariskunta osti talon vain noin kolmen viikon seurustelun jälkeen ja myös tv-kamerat astuivat kuvaan jo heti suhteen alkumetreillä.

Lauri Huttusen mielestä elämä on kuitenkin jatkunut normaalisti kuvaajasta huolimatta.

– Minulla on ollut sama kuvaaja noin 14 vuotta. En edes huomaa häntä. Sarkku oppi siihen kahden kuvauspäivän jälkeen. Me emme ole mitään näyttelijöitä, se on todella luontaista. Väitän, että kamera ei muuta meitä oikein millään tasolla, Lauri sanoo.

Ennen remonttiin ryhtymistä sovittiin yhdestä tärkeästä säännöstä

Rakentaminen ja remontoiminen voi olla koetinkivi pidemmässäkin suhteessa, mutta Huttusten mukaan puuhaan ryhtyminen oli itse asiassa todella hyvä hoitaa pois alta jo heti aluksi.

– Remontti ja rakentaminen – me suosittelemme sitä lämpimästi kaikille vastatavanneille. Silloin kun olet vielä ihastunut, olet toiselle vähän kohteliaampi ja teet toisen puolesta vähän enemmän kuin ehkä viiden vuoden jälkeen. Siinä humussa jaksaa. Ei tarvitse syödä eikä nukkua, kun on niin rakastunut, niin voi tehdä vaikka tuollaisen remontin, Sari-Anna sanoo.

Pariskunta teki Sari-Annan mukaan myös yhden hyvin konkreettisen päätöksen ennen urakan alkamista.

– Me sovimme, että me emme eroa. Se on ollut kauhean hyvä suhteen jatkuvuuden kannalta. Siinä kohtaa, kun on vaikeaa, et ala laskemaan lähtölaskentaa, vaan sitten mietitään joku toinen keino.