Renny ja Johanna Harlin podcastissa: Vauva tulossa – raskaustestin saaminen oli erikoinen operaatio 10:53 Haastattelussa Johanna ja Renny Harlinin kertovat, millaisia apujoukkoja heillä on mukana kiireisen arjen pyörityksessä. Renny ja Johanna Harlin kertovat onnellisia perheuutisia podcastissaan. Menestysohjaaja Renny Harlinilla ja Johanna Harlinilla on kaksi yhteistä lasta, kolmevuotias Coco ja reilun vuoden ikäinen Jules. Pariskunta paljastaa Podme-palvelussa ilmestyvässä The Harlin Show -podcastissaan onnellisen perheuutisen: pari odottaa kolmatta yhteistä lastaan. Johanna palaa jaksossa takaisin siihen hetkeen, kun perhe oli mökillään Tammiossa tänä syksynä. Johanna oli alkanut ihmetellä outoja vatsakipujaan, jotka herättivät hänet öisin. Kipujen jatkuessa Johanna huomasi kuukautisten olleen myöhässä viikon verran. – Oli ihana syksyinen päivä ja sinä sanoit minulle, että kyllä meidän Johanna pitää etsiä raskaustesti jostain, Johanna kertoo.





Johanna ja Renny Harlin avoimina lapsihaaveistaan

Perheen mökiltä saaresta oli 24 kilometrin matka mantereelle, eikä vakituista jokapäiväistä laivaliikennettä syksyn vuoksi ollut. Pariskunta halusi pitää asian täysin salassa, koska varmuutta raskaudesta ei ollut.

Renny otti yhteyttä Tammiossa asuvaan lapsuudenystäväänsä, johon voisi täysin luottaa. Lopulta he saivat hommattua raskaustestin täysin salassa Rennyn lapsuudenystävän tuttavan kautta, joka toimitti sen parille saareen.

– Minulla oli muutama kymppi rahaa taskussa ja se oli aivan kuin olisimme tehneet huumediilin laiturilla. Kun rouva astui laivasta, niin hän vaivihkaa sujautti ruskean pienen paperipussin minulle ja minä vaivihkaa sujautin hänelle kolmekymppiä, Renny kertoo.

Myöhemmin illalla pariskunta etsi omalta pihaltaan romanttisimman paikan, missä Johanna teki positiivisen raskaustestin auringon laskiessa. Johannalla oli silti huoli raskaudesta, sillä hänellä ei ollut Cocon ja Julesin odotusaikana samanlaisia kipuja. Lopulta Espanjassa Barcelonassa pari meni ensimmäistä kertaa ultraan ja Johanna sai huojentavia uutisia, että kaikki on hyvin.

Pariskunta on keksinyt pienokaiselle jo odotusajan kutsumanimen.

– Aikoinaan Cocon kutsumanimi, ennen kuin hänelle tuli oikea nimi, oli pumpkin. Jules oli bunny ja nyt meidän kolmas on bumblebee eli amppari, Renny kertoo.

– Se sopii hyvin, koska hän aiheutti äidille pientä kipua ja huolta siinä alussa, Johanna jatkaa.

Johanna sanoo voineensa raskauden ensimmäisen kolmanneksen ihan hyvin, vaikka pientä pahoinvointia on ollut. Raskaudesta pari on kertonut tähän mennessä vain lähipiirilleen ja muutamalle ystävälleen.