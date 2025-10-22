Renny ja Johanna Harlin kertovat onnellisia perheuutisia podcastissaan.
Menestysohjaaja Renny Harlinilla ja Johanna Harlinilla on kaksi yhteistä lasta, kolmevuotias Coco ja reilun vuoden ikäinen Jules. Pariskunta paljastaa Podme-palvelussa ilmestyvässä The Harlin Show -podcastissaan onnellisen perheuutisen: pari odottaa kolmatta yhteistä lastaan.
Johanna palaa jaksossa takaisin siihen hetkeen, kun perhe oli mökillään Tammiossa tänä syksynä. Johanna oli alkanut ihmetellä outoja vatsakipujaan, jotka herättivät hänet öisin. Kipujen jatkuessa Johanna huomasi kuukautisten olleen myöhässä viikon verran.
– Oli ihana syksyinen päivä ja sinä sanoit minulle, että kyllä meidän Johanna pitää etsiä raskaustesti jostain, Johanna kertoo.