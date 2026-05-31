Poliisi epäilee Karfin perheen piilottelevan Ruotsissa.

Ruotsalainen Aftonbladet kertoo Suomen poliisin epäilevän, että kadonnut ja kansainvälisesti etsintäkuulutettu Karfin perhe piileskelee Ruotsissa.

Aftonbladet kertoo haastatelleensa Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appelia.

– Se on maantieteellisesti lähellä ja Pohjanmaalla yhteydet Ruotsiin ovat hyvin tiiviit, Appel kertoo lehdelle.

Lisäksi Appel kertoo, että etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, monilla on naapurimaassa myös ystäviä tai sukulaisia.

Epäilyä tukee myös se, että perhe puhuu ruotsia.

Perheen konflikti viranomaisten kanssa kärjistyi kaksi vuotta sitten toukokuussa, kun perhe kaappasi lapsensa perhekodista ja katosi.

Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommy Karf sekä heidän lapsensa.

Aiemmin poliisi kertoi saaneensa myös joitain vihjeitä ulkomailta, mutta nekään eivät ole johtaneet perheen löytymiseen.