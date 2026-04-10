Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavat päätökset Helsingin Sanomille ja Metsästys ja Kalastus -lehdelle.
Langettavan saaneet jutut kertoivat Afrikassa yhdyshenkilönä toimineesta poliisista ja kaikuluotaimista.
JSN:n mukaan Helsingin Sanomien jutussa yhdyshenkilö joutui niin kielteiseen julkisuuteen, että hänelle olisi pitänyt antaa mahdollisuus esittää oma kantansa jo samassa yhteydessä.
Metsästys ja Kalastus -lehden jutun kirjoittaja puolestaan oli esiintynyt myös kalastustarvikkeita jälleenmyyvän yrityksen mainosvideolla.