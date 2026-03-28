Kansainvälisellä meriliikenteellä voi kestää asiantuntijoiden mukaan kuukausia palautua normaaliksi sen jälkeen, kun laivaliikenne Hormuzinsalmella tulee mahdolliseksi.
Polttoaineiden hinnat ovat jo nousseet, mutta vähitellen muidenkin tuotteiden hinnat uhkaavat kohota.
Meriliikenteen rahtikustannukset nousevat Iranin sodan takia myös konttiliikenteessä, vaikka suljettu Hormuzinsalmi ei ole pääväylä rahtiliikenteessä.
– Nyt siellä on toista sataa isoa konttilaivaa jumissa. Se tarkoittaa sitä, että on vähemmän kontteja käytettävissä kansainväliseen meriliikenteeseen. Se nostaa hintaa ja voi näkyä suomalaisessa vientiteollisuudessa, kertoo Tallinnan teknillisen yliopiston merenkulun logistiikan professori Ulla Tapaninen.
Suurissa konttilaivoissa voi olla jopa yli 20 000 konttia, kun ne ovat täyteen lastattuja.
Varustamot eivät ole uskaltaneet käyttää Egyptin Suezin kanavaa, joten Euroopan ja Aasian välillä on kierrettävä Afrikka.
Pidentyneet matkat vaikuttavat kaikkiin, mutta erityisesti Pohjolan perukoilla olevaan Suomeen.