Laivaliikenteen kriisi iskee Suomeen muita pahemmin – "Huolestuttava ilmiö" Julkaistu 23 minuuttia sitten Ossi Rajala ossi.rajala@mtv.fi OssiRajala

Kansainvälisellä meriliikenteellä voi kestää asiantuntijoiden mukaan kuukausia palautua normaaliksi sen jälkeen, kun laivaliikenne Hormuzinsalmella tulee mahdolliseksi. Polttoaineiden hinnat ovat jo nousseet, mutta vähitellen muidenkin tuotteiden hinnat uhkaavat kohota. Meriliikenteen rahtikustannukset nousevat Iranin sodan takia myös konttiliikenteessä, vaikka suljettu Hormuzinsalmi ei ole pääväylä rahtiliikenteessä. – Nyt siellä on toista sataa isoa konttilaivaa jumissa. Se tarkoittaa sitä, että on vähemmän kontteja käytettävissä kansainväliseen meriliikenteeseen. Se nostaa hintaa ja voi näkyä suomalaisessa vientiteollisuudessa, kertoo Tallinnan teknillisen yliopiston merenkulun logistiikan professori Ulla Tapaninen. Suurissa konttilaivoissa voi olla jopa yli 20 000 konttia, kun ne ovat täyteen lastattuja. Varustamot eivät ole uskaltaneet käyttää Egyptin Suezin kanavaa, joten Euroopan ja Aasian välillä on kierrettävä Afrikka. Meriliikenteen rahtikustannukset nousevat Iranin sodan takia myös konttiliikenteessä, vaikka suljettu Hormuzinsalmi ei ole pääväylä rahtiliikenteessä. Pidentyneet matkat vaikuttavat kaikkiin, mutta erityisesti Pohjolan perukoilla olevaan Suomeen.

– Meillä nyt Suomessa tuo rahdinhintojen nousu on hieman enemmän huolta herättävää kuin ehkä joissakin Etelä‑Euroopan maissa, koska meillä on vähän suuremmat logistiikkakustannukset, olemme vähän kauempana päämarkkinasta ja etäisyydet on pidempiä, pohtii Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.

– Logistiikkakustannusten kasvu on meidän vientiteollisuuden kilpailukyvylle aika huolestuttava ilmiö, hän lisää.

Inflaation ennustetaan kasvavan varsinkin, jos sota jatkuu vielä pitkään. Inflaation myötä myös korkojen odotetaan nousevan.

Luottamuksen palautuminen kestää

Asiantuntijoiden mukaan varustamoiden luottamuksen palautuminen Lähi-idän reittien turvallisuuteen voi kestää kuukausia, vaikka Iranin sota loppuisi nopeasti.

Varustamot haluavat varjella laivojen miehistöjä sekä itse laivoja.

– Toki on mahdollista, että sinne (Hormuzinsalmelle) tuodaan rauhanturvausoperaatioita kauppalaivaston turvaksi. Näin on toimittu Punaisella merellä, ja se on taannut sen, että sinne on voinut palata noin kolmannes siitä liikenteestä, mitä siellä oli ennen huhtikapinallisten aloittamia operaatioita, Kalenoja kertoo.

– Isot varustamot eivät tosin olleet tätä päätöstä tehneet sinne Punaiselle merelle paluusta, vaikka siellä oli esimerkiksi EU:n maaturvaoperaatio aluksille. Eli kyllä sen luottamuksen uudelleenrakentaminen kestää aika kauan, Kalenoja lisää.

Ja uusi kriisi voi syntyä nopeasti jossakin muualla maailman merillä.

– Jos sota jatkuu pidempään, tulee varmasti kuukausien mittainen häiriö meriliikenteeseen. On turha olettaa, että palattaisiin tasaiseen, pandemiaa edeltäneeseen aikaan, jolloin meriliikenne toimi kuin kello. Kyllä niitä kriisejä tulee eri puolilla maailmaa, Tapaninen miettii.

Öljytuotteiden lisäksi muun muassa lannoitteiden, alumiinin ja heliumin tarjonnan odotetaan heikentyvän Hormuzinsalmen sulun takia.

