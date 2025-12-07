Snookerlegenda Ronnie O’Sullivan täytti 50 vuotta perjantaina. Englantilaistähden urassa hämmästyttävät huimien voittomäärien lisäksi lukuisat erikoisuudet.
O'Sullivanin 33 vuotta kestänyt ammattilaisura pitää sisällään käytännössä kaikki lajin merkittävimmät ennätykset, mutta se on kestänyt hämmästyttävällä tavalla myös vastoinkäymisiä. O'Sullivan on selättänyt muun muassa henkisiä ongelmia ja päihderiippuvuuden.
Seitsenkertaisen maailmanmestarin ura on ollut myös vaarassa päättyä useaan otteeseen. O'Sullivan tunnetaan impulsiivisena ihmisenä, joten huonot peliesitykset ovat poikineet usein dramaattisia ulostuloja. Näitä tapauksia on listattu TNT Sportsin artikkelissa.
Todennäköisesti lähimpänä uran päättyminen oli 2010-luvun alussa.
– Luulin olevani valmis 35-vuotiaana. Kun menin tapaamaan Steveä (urheilupsykologi Peters) vuonna 2011, olin valmis päättämään urani, O'Sullivan on muistellut.