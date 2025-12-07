



Lähti lapioimaan sianpaskaa maailmanmestarina – urheiluhistorian comeback-kuningas nyt 50-vuotias Ronnie O'Sullivan valloitti MM-tittelin toukokuussa 2012 ja hävisi sen jälkeen kisapöydiltä vuodeksi. Paluuturnaus päättyi maailmanmestaruuteen keväällä 2013. 2012 Getty Images Julkaistu 27 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Snookerlegenda Ronnie O’Sullivan täytti 50 vuotta perjantaina. Englantilaistähden urassa hämmästyttävät huimien voittomäärien lisäksi lukuisat erikoisuudet. O'Sullivanin 33 vuotta kestänyt ammattilaisura pitää sisällään käytännössä kaikki lajin merkittävimmät ennätykset, mutta se on kestänyt hämmästyttävällä tavalla myös vastoinkäymisiä. O'Sullivan on selättänyt muun muassa henkisiä ongelmia ja päihderiippuvuuden. Seitsenkertaisen maailmanmestarin ura on ollut myös vaarassa päättyä useaan otteeseen. O'Sullivan tunnetaan impulsiivisena ihmisenä, joten huonot peliesitykset ovat poikineet usein dramaattisia ulostuloja. Näitä tapauksia on listattu TNT Sportsin artikkelissa. Todennäköisesti lähimpänä uran päättyminen oli 2010-luvun alussa. – Luulin olevani valmis 35-vuotiaana. Kun menin tapaamaan Steveä (urheilupsykologi Peters) vuonna 2011, olin valmis päättämään urani, O'Sullivan on muistellut. Lue myös: Ronnie O'Sullivan: "Jäljellä on vain yksi asia"





Hän sai kuitenkin arvokasta apua Petersiltä, ja keväällä 2012 O'Sullivan valloitti neljännen MM-tittelinsä. Tästä käynnistyi hänen uransa ehkä oudoin vaihe.

– Olen tehnyt parhaani, enkä voi tehdä enempää. Joskus on vain elettävä elämää. Ehkä osallistun Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun tai jotain sellaista, O'Sullivan linjasi tuolloin BBC:lle.

O'Sullivan jättikin snookerpöydät vuodeksi ja meni töihin maatilalle.

– Olen siivonnut talleja ja sikaloita, purkanut aitoja, kerännyt roskia ja raivannut mutaa. Olen tehnyt pääasiassa ruumiillista työtä.

– En halunnut stressiä, sillä sen takia jätin snookerin. Päätin siis tehdä jotain ilman palkkaa, O'Sullivan kommentoi vuonna 2013.

O'Sullivan palasi kuitenkin puolustamaan MM-titteliään oltuaan koko kauden sivussa kilpailupöydiltä. Ja koska hän on Ronnie O’Sullivan, palkintokaappiin tuli viides maailmanmestaruus.

Hän oli tuolloin 37-vuotias, ja tuossa iässä snookerpelaajan ura on normaalista vähintään pienessä laskusuhdanteessa.

Toukokuun 2013 jälkeen O'Sullivan on kuitenkin voittanut vielä 16 rankingturnausta ja 13 muuta kisaa. Näiden joukossa ovat muun muassa kuudes (2020) ja seitsemäs (2022) MM-titteli, UK Championship -voitot 5–8 sekä neljä viimeisintä Masters-pystiä kaikkiaan kahdeksasta.

Viime vuosina O'Sullivan on kilpaillut säästeliäämmin ja keskittynyt rahakkaisiin näytösotteluihin. Hän on edelleen snookerkiertueen ylivoimaisesti suosituin pelaaja.

Ronnie O'Sullivan herkistyi voitettuaan seitsemännen MM-tittelin keväällä 2022.2022 VCG