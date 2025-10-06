Snookerlegenda Ronnie O'Sullivan tavoittelee kiivaasti historiallista kahdeksatta maailmanmestaruuttaan. O'Sullivan linjaa Expressin haastattelussa, kauanko hänen uraansa huipputasolla voisi olla jäljellä.

Seitsemän kertaa snookerin maailmanmestaruuden voittanut O'Sullivan, 49, jakaa mestaruuksien määrässä kaikkien aikojen kärkisijaa Stephen Hendryn kanssa.

– Olen aina sanonut, ettei minulla ole enää mitään saavutettavaa snookerissa... Mutta sen (kahdeksannen maailmanmestaruuden) saavuttaminen on vielä jäljellä, O'Sullivan sanoi Expressin haastattelussa.

O'Sullivan yllätti viime viikolla lausumalla, ettei todennäköisesti pelaa tammikuun arvoturnauksessa Mastersissa, jonka on voittanut kahdeksan kertaa.

Hän on viime aikoina pelannut muutenkin harvakseltaan. Heinä–elokuun Shanghai Mastersin ja Saudi-Arabia Mastersin jälkeen O'Sullivan on vetäytynyt useista turnauksista, mutta pelaa tällä viikolla Xi'an Grand Prix -kisassa Kiinassa. Hän aloittaa pelinsä tiistaina ukrainalaista Iulian Boikoa vastaan.

Pidemmän ajan suunnitelma on selvä.

– Tähtään vielä kahteen tai kolmeen maailmanmestaruuteen tietäen, että en saa kolmea. Luultavasti en saa kahtakaan, mutta saatan saada yhden, O'Sullivan sanoi.

– Ajattelen aina, että jos tähtää paljon korkeammalle kuin mitä haluaa saavuttaa ja jää vajaaksi, päätyy johonki, mihin voi olla tyytyväinen.

Historiallisen kahdeksannen maailmanmestaruuden lisäksi O'Sullivania kutkuttaa mestaruuden voittaminen yli 50-vuotiaana, mihin ei ole pystynyt toistaiseksi yksikään pelaaja.

Englantilaislegenda kuuluu samaan ikäpolveen kahden toisen vuonna 1975 syntyneen maailmanmestarin John Higginsin ja Mark Williamsin kanssa. Heistä 50 vuotta maaliskuussa täyttänyt Williams pääsi jo lähelle saavutusta, kun hän toukokuussa hävisi MM-loppuottelussa Kiinan Zhao Xintongille. Xintong oli aiemmin pudottanut O'Sullivan turnauksen välierässä.

Joulukuussa 50 vuotta täyttävä O'Sullivan pääsee yrittämään temppua ensi keväänä.

– Nyt voin vain pelata snookeria seuraavat kaksi–kolme vuotta. Jäljellä on vain yksi asia, josta kaikki puhuvat, eli vielä yhden mestaruuden voittaminen, O'Sullivan sanoi.

– Kuka tahansa meistä voi tehdä sen. Mutta luultavasti sen täytyy tapahtua seuraavien kahden–kolmen vuoden aikana, koska sen verran meillä luultavasti on aikaa sillä tasolla.