Asiantuntija: Seuraavaksi Suomeen voi rantautua kymmeniä kertoja Alfa-PVP:tä vahvempi aine

Hoitoonohjaus, haittojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy. Siinä asiantuntijan ohjenuora huumetilanteen parantamiseksi.

Huumeiden käytössä ensisijainen keino pitäisi rangaistusten sijaan olla hoito, toteaa EHYT ry:n asiantuntija Annuska Dal Maso MTV Uutisille.

Rankaiseminen ei Dal Mason mukaan edistä huumeriippuvaisen ihmisen asemaa.

– Huumeiden käytön osalta puheeksi otto, tiedon lisääminen käytön haitoista, tuki ja tarvittaessa hoito ovat ensisijaisia toimenpiteitä rikosoikeudellisten rangaistusten sijaan.

Nykyistä Suomen huumetilannetta hän pitää vakavana, ja että järjestelmä on pahasti perässä.

Rahaa hoitoon ei ole haluttu antaa tarpeen vaatimalla tavalla, sanoo Del Maso.

– Huumeita käytetään, eivätkä ihmiset saa apua. Tämä on ihan faktaa ja kuolematilastot kertovat tosi karua todellisuutta siitä, asiantuntija jatkaa.

– Meidän palvelut ja lainsäädäntö eivät ole tässä ajassa.

Varoitettu on pitkään

Asiantuntija ihmettelee, miten Alfa-PVP:n vyöry Suomeen saattoi tulla suomalaisille päättäjille yllätyksenä.

– Se, miksi tämä tuli yllätyksenä, se lähinnä hämmästyttää, koska asiantuntijat ovat sanoneet jo usean vuoden ajan, että Suomen pitää varautua vahvempien aineiden tuloon.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.

Vaara yhä vahvemmista huumeista

Nyt tapetilla olevan Alfa-PVP:n jälkeen tulossa on mahdollisesti vielä vahvempia aineita.

– Euroopassa on jo nyt hetken aikaa varoiteltu aika paljonkin nitatseeneista ja "tippa" on tästä esimerkki, jota alkuvuonna oli Suomessa.

– On aito huoli, että jossain vaiheessa jonkin tyyppiset nitatseenit rantautuvat Suomeen. Ne ovat kymmeniä kertoja voimakkaampia kuin Alfa-PVP, eli äärimmäisen pieni määrä riittää.

Nitatseenit ovat synteettisesti valmistettuja opioideja.

– Ja nämä ovat kaikki tosi voimakkaita aineita. Niihin ei toimi ne keinot, mitä tällä hetkellä on niihin aineisiin, joihin olemme tottuneet.

Lisäksi kokaiinin kasvava käyttö voi pohjustaa yhä vahvempien aineiden syntymistä.

– Jos sen saatavuus on jatkuvasti todella hyvää, niin se hinta lähtee laskuun ja siinä on vaara, että siitä aletaan valmistamaan crack-kokaiinia, mikä tulee kadulle käyttöön.

Dal Maso kertoo, että opioidien yliannostuksia pystytään hoitamaan jatkossa nykyistä paremmin, sillä Naloksonia on jatkossa saatavilla ilman reseptiä. Naloksoni on vasta-aine opioidien kuten heroiinin tai morfiinin yliannostukseen.

Täältä saat apua, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolettaa:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtakunnallinen päihdeneuvonta 24/7 p. 0800 900 45 (maksuton ja anonyymi).

Päihdeasiamies auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdepalveluihin, -hoitoon ja -kuntoutukseen hakeutuvia ihmisiä sekä heidän läheisiään lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluita sekä sosiaaliturvaetuuksia koskevissa kysymyksissä. www.paihdeasiamies.fi

Irti huumeista ry:n auttava puhelin antaa tukea, apua ja tietoa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen numerossa 0800 98 066 arkisin 9-15 ja 18-21 (ei pe-illat). Palvelu on maksuton.

Jos käyt koulua tai opiskelet, voit pyytää apua esimerkiksi oppilaitoksesi psykologilta, kuraattorilta tai terveydenhoitajalta.

Soita hätätilanteessa hätänumeroon 112.