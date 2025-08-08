Ex-käyttäjä Marko kertoo, miten huumeissa oleva ihminen tulee kohdata: "Ei auta, että sanoo pahasti"

Marko pääsi irti huumeista Minnesota-hoidon avulla, johon päätyi vankilan kautta. Nyt hän auttaa ihmisiä, jotka ovat tilanteessa, jossa itse oli.

Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Marko Virtanen käytti päihteitä neljätoista vuotta. Hän kutsuu onnekkaaksi tilannetta, jossa hän päätyi vankilaan. Sieltä alkoi hänen todellinen tiensä raittiiseen ja rikoksettomaan elämään, vaikka hän olikin ollut käyttämättä huumeita jo tovin tätä ennen.

Virtanen pääsi lopullisesti irti päihteistä Minnesota-hoidon myötä, jonne hän pääsi vankilan kautta. Minnesota-hoidossa hän pääsi tutkimaan juurisyitä päihdeongelmiensa taustalla. Nykyisin hän toimii kokemusasiantuntijana ja toivoo, että ihmiset kohtaisivat päihdeongelmaiset henkilöt ihmisinä.

– Totta kai siinä saa olla varuillaan, kun ihminen on sekaisin. Samalla lailla, kun alkoholin vaikutuksen alaisena oleva ihminen riehuu, niin eihän siihen kannata mennä väliin. Selkäänsähän siinä saa!

Virtanen kuvailee esimerkiksi paljon puhutun Alfa-PVP:n vaikutuksen alaisuudessa olevista ihmisistä kohtaamisesta: saattaa olla vainoharhaisuutta ja agressiviisuutta, sekä moni asia saatetaan nähdä siinä tilassa uhkana. Silloin on hyvä olla varuillaan.

Hän kuitenkin toivoo, että ihmiset kohtaisivat käyttäjät ihmisinä. Hän sanoo, ettei kukaan valitse päätyä sellaiseen elämäntilanteeseen.

– Ei päihdesairas ihminen ole valinnut sitä, että hän haluaa sairastua päihdesairauteen. Se on kaikkien niiden sattumien ja elämän loppusumma, joka vie sinut siihen totaaliseen tuhoon, Virtanen sanoo.

Kokemusasiantuntija arvioi, että kaikki päihderiippuvaiset kokevat voimakasta itseinhoa.

– Se ei ainakaan auta, että sellaiselle ihmiselle sanoo pahasti.

Hän lisää perään, että apua on aina saatavilla.

Helsingin poliisi kertoi tänään, että Alfa-PVP on pahentanut kaupungin huumausainetilannetta.

Tiedotustilaisuudessa poliisi ja ensihoito ottivat kantaa käyttöhuonekysymykseen. Poliisin kanta oli se, että käyttöhuoneet eivät keinona tähtää tarpeeksi käyttäjien määrän vähentämiseen, kun taas ensihoidon kanta oli se, että se voisi olla yksi vaihtoehdoista. Virtanen kertoo, ettei itse ole ajatellut polttavaa päihdekysymystä sen kummemmin, mutta pitää ainakin osia siitä kannattavana.

– Olisi hyvä, jos me saisimme kadulla oleva neulat sinne ja olisi turvallinen paikka käyttää, eivätkä ihmiset käyttäisi tuolla porttikongeissa.

Virtasen mukaan piikkijätteen poistuminen olisi hyvä asia, mutta hän ei tiedä tilanteeseen ainoaa yhtä ratkaisua. Hän kuitenkin haluaa uskoa siihen, että päihteettömään elämään pyrkivät ihmiset tosissaan haluavat muutosta.

– Uskon siihen, että kaikki yrittävät parastaan, hän toteaa.

