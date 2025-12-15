Asiantuntija kertoo, millaisessa toisenlaisessa kriisissä Suomi on.
Yhdysvalloissa opioidikriisi räjähti käsiin 1990-luvulla, eikä ongelma ole vieläkään poistunut, selviää MTV:n Asian ytimessä -dokumentista.
Voisiko sama tapahtua myös Suomessa? Näkemyksensä antoi Mehiläisen päihdelääkäri Kaarlo Simojoki Huomenta Suomessa.
Ennen kuin mennään vastaukseen kriisistä, niin Simojoki kertoo, mihin opioidien käyttö perustuu.
– Tuskanpoistaja. Opioidit eheyttävät sisäistä maailmaa. Niistä tulee raukea, rauhallinen olo.
Kuten Yhdysvalloissakin, Suomessakin moni käyttää opioideja tunnesäätelyyn, siis poistamaan tai vähentämään ahdistusta, Simojoki kertoo. Sen lisäksi, että opioidit poistavat tehokkaasti kipua.
Yhdysvaltojen opioidikriisin juurisyyt olivat juuri kivunlievittämisessä 1990-luvulla. Lääkärit määräsivät Appalakkien köyhillä hiili- ja metsäteollisuusalueilla työskenteleville juuri kehitettyä Oxycontin-kipulääkettä fyysisesti raskaasta työstä seuranneisiin kipuihin.
Lääkeyhtiö Purdue Pharman valehteli, että lääkettä olisi turvallista käyttää. Ei ollut. Tuhannet ihmiset jäivät koukkuun lääkkeeseen ja kuolivat. Samaan aikaan lääkeyhtiö tahkosi rahaa.