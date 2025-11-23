



Yksi maailman pahimmista konflikteista on jatkunut jo 70 vuotta: "En osaa edes sanoa, kuinka moni tuttuni on jo kuollut" 7:37 Barnabe Koko ei halua elää Suomessa kotimaansa kriisin ohi, vaan matkaa perheensä luo Nubavuorille, jotta näkee, millainen tilanne sodan repimässä Sudanissa on, ja mitä sinne todella tarvitaan. Julkaistu 21 minuuttia sitten Riikka Mielonen riikka.mielonen@mtv.fi Sudanilaissyntyinen Barnabe Koko matkaa kotimaahansa, sillä hän haluaa parhaan mahdollisen tiedon siitä, mikä tilanne todellisuudessa on. Kokolla on avustusjärjestö nimeltä Karkour FinSud Development Organization. Tavoitteena järjestöllä on hankkia humanitääristä apua kaikkialle Sudaniin. – Ihmisillä, jotka ovat paenneet kodeistaan, on puutetta kaikesta, mitä elämiseen tarvitaan, Koko kertoo. Uusi elämä ja auttamisen halu Koko muutti Suomeen kiintiöpakolaisena. Hän matkasi ensin kotoaan Sudanin pääkaupunkiin, sieltä Syyriaan, Libanoniin ja lopulta Suomeen YK:n määräämänä. – Jouduin jättämään perheeni jo 15-vuotiaana ja aloittamaan elämän yksin, hän kertoo. Koko päätyi Suomeen vuonna 2004 ja on sittemmin opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Pitkittynyt sisällissota repii Sudania Sudanin sisällissota on kestänyt jo noin 70 vuotta. Lähes kolmen vuoden ajan sisällissota on ollut pahimmillaan ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut. Tällä hetkellä kaikki 18–45-vuotiaat on kutsuttu Sudanin armeijan palvelukseen.





– Sudanin sisällissota on ollut käynnissä niin kauan, että ihmiset ovat jo unohtaneet Sudanin, Koko toteaa.

RSF:n joukot suostuivat aselepoon 7. marraskuuta Washingtonin neuvotteluiden jälkeen. Sudanin armeija ei kuitenkaan suostunut aselepoon.

Paluu sodan varjoon

Koko ei halua elää Suomessa kriisin ohi, vaan matkaa Sudaniin perheensä luo Nubavuorille, jotta näkee, millainen tilanne Sodan repimässä Sudanissa on, ja mitä sinne todella tarvitaan.

Kokon mukaan hänen useat ystävänsä ja sukulaisensa ovat kuolleet jatkuvissa sodissa.

– En osaa edes sanoa kuinka moni tuttuni on jo kuollut. Heitä on menehtynyt niin paljon, hän kertoo.

Nubavuorien alue on sotatilassa, ja hän tietää, että siellä on vaarallista. Hänen perhettä kuitenkin asuu edelleen siellä.

– Haluan jakaa tämän osan elämää heidän kanssaan, enkä vain miettiä, että he ovat tuolla.

Sudanin sota jäänyt vähälle huomiolle

Kokon mukaan Sudanin tilanteesta ei uutisoida, koska Sudan on kaukana ja lähempänä Suomea käytävät sodat ovat enemmän pinnalla.

– Eurooppalaisten huomio on Ukrainassa ja Gazassa, Koko sanoo.

Hän on päivittäin yhteydessä Al-Fasiriin ja kertoo, että humanitääristä apua on päästetty sinne pitkän saarron jälkeen.

– Ihmisiä on paennut noin 30 miljoonaa, Koko kertoo.

Koko toivoo, että valtiot kaikkialla asettaisivat painetta tilanteen ratkaisuun. Hän myös toteaa väkevästi, että Sudanin hallintoon, on keksittävä ratkaisu.

– Pitäisi keskittyä siihen, miten Sudania johdetaan, ei siihen kuka sitä johtaa, hän sanoo.