Sudanilaissyntyinen Barnabe Koko matkaa kotimaahansa, sillä hän haluaa parhaan mahdollisen tiedon siitä, mikä tilanne todellisuudessa on.
Kokolla on avustusjärjestö nimeltä Karkour FinSud Development Organization. Tavoitteena järjestöllä on hankkia humanitääristä apua kaikkialle Sudaniin.
– Ihmisillä, jotka ovat paenneet kodeistaan, on puutetta kaikesta, mitä elämiseen tarvitaan, Koko kertoo.
Uusi elämä ja auttamisen halu
Koko muutti Suomeen kiintiöpakolaisena. Hän matkasi ensin kotoaan Sudanin pääkaupunkiin, sieltä Syyriaan, Libanoniin ja lopulta Suomeen YK:n määräämänä.
– Jouduin jättämään perheeni jo 15-vuotiaana ja aloittamaan elämän yksin, hän kertoo.
Koko päätyi Suomeen vuonna 2004 ja on sittemmin opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteriksi.
Pitkittynyt sisällissota repii Sudania
Sudanin sisällissota on kestänyt jo noin 70 vuotta.
Lähes kolmen vuoden ajan sisällissota on ollut pahimmillaan ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut. Tällä hetkellä kaikki 18–45-vuotiaat on kutsuttu Sudanin armeijan palvelukseen.