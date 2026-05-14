Suomi ja Kreikka kilistelivät juomillaan Euroviisujen jatkopaikan kunniaksi.
Suomen ja Kreikan euroviisuedustajat lähettävät toisilleen lämpimät terveiset ennen lauantaista finaalia.
– Rakkautta! Haleja! Iso sydän! Linda Lampenius sanoo terveisiksi Kreikan Akylasille.
– Hänestä saa niin paljon hyvää energiaa ja fiilistä, Pete Parkkonen jatkaa.
Parkkonen kertoo, että semifinaalipaikkojen ratkettua Suomi ja Kreikka kilistelivät ja halasivat. Kaksikko ylistää myös Akylasin koko tiimiä.
– Meillä on niin hyvä tunnelma heidän kanssaan, Parkkonen sanoo.
Kreikan Akylas toivoo suomalaiskaksikolle kaikkea hyvää ja kuvailee heidän olleen semifinaalissa upeita.
– Ääni, viulu, te näytätte niin seksikkäiltä.
Akylas sanoo myös odottavansa pääsevänsä uudestaan vierailulle Suomeen.
Maat kohtaavat lauantaina viisujen finaalissa. Vedonlyöntitilastoissa Suomea pidetään todennäköisimpänä Euroviisujen voittajana. Toisena vedonlyöntilastoissa on Kreikka.