Yläkoululainen oli suunnitellut tekoaan pitkään.

16-vuotias poika sai tuomion kolmesta nuorena henkilönä tehdystä murhan yrityksestä.

Puukolla varustautunut 16-vuotias poika hyökkäsi viime vuoden toukokuussa kolmen 14-vuotiaan tytön kimppuun Pirkkalan Vähäjärven koululla.

Uhrit saivat pinnallisia vammoja, mutta pahemminkin olisi voinut käydä, jos pojan käyttämän puukon terä ei olisi irronnut. Terän irtoamisen jälkeen poika pakeni paikalta.

Myös käräjäoikeus totesi, että puukotukset olisivat onnistuessaan johtaneet hyvin suurella todennäköisyydellä uhrien kuolemaan.

Puukotus keskeytyi, kun puukosta katkesi terä.

Naiset helpompia kohteita

Oikeuden mukaan poika päätti etukäteen puukottaa naisia, koska piti naisia helpompina kohteina. Poika kertoo kirjoittamassaan manifestissa, että ajatus naisten puukottamisesta on hänelle miesten puukottamista miellyttävämpi.

Käytännössä tekojen kohteet valikoituivat sen mukaan, kuka sattui istumaan pojan ennakkoon valitsemalla penkillä, oikeus totesi.

Teot olivat oikeuden mukaan ennakoimattomia ja arvaamattomia. Valvontakameratallenteiden perusteella uhrit suojautuivat oikeuden mukaan enemmänkin vaistonvaraisesti kuin harkitusti ja tehokkaasti.

Oikeuden mukaan tekojen nöyryyttävyyttä ja julmuutta lisäsi se, että poika kuvasi väkivallanteon tarkoituksenaan levittää sitä internetissä. Poika tavoitteli teoillaan oikeuden mukaan uhrien surmaamista ja tästä seuraavaa julkisuutta ja kuuluisuutta.

Manifestissa poika kertoi puukotuksen motiiviksi halun tehdä jotain merkittävää ja saada jännitystä elämäänsä. Teon jälkeen poika lähetti uutisvinkin Iltalehteen ja soitti itse hätäkeskukseen.

Hänet otettiin kiinni koulun läheltä Suupantorilta.

Poika iski syyttäjän mukaan ensimmäistä uhria puukolla 3–4 kertaa, toista noin kaksi kertaa ja kolmatta 4–5 kertaa. Tekoonsa poika oli valmistautunut koulun inva-wc:ssä.

Poika oli syyttäjän mukaan ryhtynyt suunnittelemaan veritekoa edellisen vuoden marraskuussa, tehnyt nettihakuja sekä käyttänyt tekoälyä hakeakseen tietoa muun muassa koulusurmista, ihmisen anatomiasta ja vankilaoloista.

Ei katumusta

Manifestissään poika kertoi käyttäneensä teon suunnittelussa apuna ChatGPT-tekoälypalvelua.

Hän oli myös kirjautuneena sivustolle, jossa oli oikeita ihmisen tappamista kuvaavia videoita. Syyttäjän mukaan pojan oli tarkoitus ladata sivustolle video omasta teostaan.

– Hänellä ei ollut ystäviä eikä ole kertomansa mukaan halunnut sellaisia. Marraskuussa hän alkaa suunnitella rikosta, hän haluaa kokemuksen ihmisen tappamisesta ja mennä vankilaan muutamaksi vuodeksi, syyttäjä sanoi.

Poliisikuulusteluissa poika vastaili kysymyksiin lyhyesti, usein vain yhdellä tai kahdella sanalla. Hän kertoi, ettei katunut tekoaan eikä tuntenut myötätuntoa uhrejaan kohtaan.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 16-vuotiaan pojan joulukuussa kolmesta nuorena henkilönä tehdystä murhan yrityksestä.

Poika jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen. Hänet on määrätty tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon.