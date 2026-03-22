Qatarissa kuusi ihmistä on kuollut helikopteriturmassa, kertovat Qatarin ja Tutkin puolustusministeriöt.
Qatarin puolustusministeriön mukaan helikopteri putosi maan aluevesille teknisen vian vuoksi eilen. Yksi ihminen on edelleen kateissa.
Puolustusministeriön mukaan kopteri oli suorittamassa rutiinitehtävää, mutta se ei kertonut tehtävästä tarkemmin.
Turkin puolustusministeriö ilmoitti tänään sunnuntaina, että onnettomuudessa kuoli yksi turkkilainen sotilas ja kaksi turkkilaisen puolustusalan yrityksen Aselsanin työntekijää.
Turkin viranomaisten mukaan kopteri syöksyi maahan harjoituslennolla, kertoo uutistoimisto Reuters.
Ministeriö ilmoitti lausunnossaan, että onnettomuudessa kuoli myös neljä qatarilaista sotilasta.
Sen mukaan Qatarin viranomaiset tutkivat onnettomuuden tarkan syyn.
Juttua täydennetty 22.3.2026 kello 12.07.