Alkuvuoden kohutuimman sarjan tähdet kantavat olympiasoihtua Milano-Cortinan 2026 talviolympialaisissa.
Kanadalainen Heated Rivalry -sarja nousi heti julkaisunsa jälkeen yllätyshitiksi maailmalla. Suomessa päästiin seuraamaan lätkäromanssia 23. tammikuuta HBO Maxilla.
Sarjan päänäyttelijät ovat muutamassa kuukaudessa nousseet tavallisista tarjoilijan töistä Hollywoodin tämän hetken mielenkiintoisimpien tähtien joukkoon.
HBO Max julkaisi perjantaina tiedon, että sarjaa tähdittävät Hudson Williams ja Connor Storrie on valittu olympiasoihdun kantajiksi Milano-Cortinan 2026 talviolympialaisissa.
Heated Rivalry seuraa kahden, Shanen ja Ilyan, kuvitteellisissa kilpailevissa jääkiekkojoukkueissa pelaavan miesjääkiekkoilijan salattua rakkaussuhdetta.