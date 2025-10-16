Suomalainen Jaakko Ohtonen näyttelee Jeesusta Mel Gibsoninin uudessa elokuvassa.
Yhdysvaltalaisen Mel Gibsonin The Passion of the Christ -elokuvan (2004) pitkään viivästyneessä jatko-osassa The Resurrection of the Christ esiintyy Variety-lehden mukaan suomalaisnäyttelijä Jaakko Ohtonen.
Ohtonen esittää Gibsonin uudessa elokuvassa Jeesusta ja korvaa alkuperäisen tähden Jim Caviezelin.
Uutinen suomalaisnäyttelijän roolista on herättänyt keskustelua ympäri maailmaa. Talk show -isäntä Jimmy Kimmel aloitti lähetyksensä monologin 15. lokakuuta kertomalla uutisesta. Ruudulla näytettiin kuvaa Ohtosesta The Last Kingdom -sarjassa.
– Pääosan näyttelee tämä tacomalaisen rullalautaliikkeen apulaisjohtaja, Kimmel kuittaili.
Elokuvan kuvaaminen alkoi Varietyn mukaan viime viikolla Roomassa Italiassa. Jeesuksen ylösnousemuksesta kertovan The Resurrection of the Christ -elokuvan ykkösosan on määrä saada ensi-iltansa pitkäperjantaina 26. maaliskuuta 2027.
Toinen osa tulee teattereihin helatorstaina 6. toukokuuta 2027.