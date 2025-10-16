Suomalaisen Jaakko Ohtosen rooli Mel Gibsoninin uudessa elokuvassa on herättänyt keskustelua.
Mel Gibsonin The Passion of the Christ -elokuvan jatko-osassa The Resurrection of the Christ nähdään Variety-lehden mukaan suomalaisnäyttelijä Jaakko Ohtonen. Hän esittää elokuvassa Jeesusta ja korvaa näin alkuperäisen tähden Jim Caviezelin.
Suomalaisnäyttelijän roolista on kohistu viime päivät ja myös talk show -isäntä Jimmy Kimmel otti lähetyksessään kantaa asiaan. Hän kuvaili Ohtosen näyttävän "tacomalaisen rullalautaliikkeen apulaisjohtajalta".
Näyttelijä ei ole itse kommentoinut rooliuutista. Hän on kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa päivittänyt Instagram-tilinsä bio-tekstin. Kuvauksessa lukee tällä hetkellä "näyttelijä / tacomalaisen rullalautaliikkeen apulaisjohtaja".
Gibsonin elokuvan kuvaaminen alkoi Varietyn mukaan viime viikolla Roomassa Italiassa. Jeesuksen ylösnousemuksesta kertovan The Resurrection of the Christ -elokuvan ykkösosan on määrä saada ensi-iltansa pitkäperjantaina 26. maaliskuuta 2027.
Toinen osa tulee teattereihin helatorstaina 6. toukokuuta 2027.