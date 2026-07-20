Tilanne alueella on heikentynyt jälleen, ja Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan.
Hormuzinsalmella on syttynyt alus tuleen, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Virasto kertoo saaneensa tiedon sotilasviranomaisilta.
UKMTO:n mukaan liekehtivä alus sijaitsee Omanin edustalla. Tulipalon syttymissyytä ei ole vahvistettu.
Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Sota on seisauttanut liikenteen salmella lähes täysin.