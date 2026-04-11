Hallitseva Suomen mestari KuPS on avannut uuden Veikkausliiga-kauden kahdella voitolla.
Lauantaina KuPS kaatoi kauden ensimmäisessä kotipelissään Gnistanin 1–0 Jaime Morenon maalilla 81. minuutilla. Moreno, joka osui myös viime viikonloppuna 3–1-vierasvoitossa Ilveksestä, on liigan entinen maalikuningas. Moreno, 31, tuli KuPSiin maaliskuussa.
Avauskierroksella SJK:n voittanut HJK taipui kauden toisessa ottelussaan 0–1-kotitappioon AC Oululle. Vieraiden maalin teki avauspuoliajalla Elias Kallio. AC Oululla on kaksi voittoa kahdesta ottelusta.
Liigassa pelataan tänään vielä ottelu Inter–Ilves.